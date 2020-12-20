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Зеленский не считает, что Украине придется отказаться от НАТО ради мира с Россией

Киев • УНН

 • 19226 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина готова к вносення изменений в Конституцию в направлении децентрализации согласно Минских соглашений. А о членстве в НАТО в Минских соглашениях ничего нет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times в ответ на вопрос, готов ли он выполнить требования России и изменить Конституцию, исключить НАТО как цену за мир, информирует УНН.

Зеленский не считает, что Украине придется отказаться от НАТО ради мира с Россией

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в Нормандском формате ничего о членстве в НАТО нет. Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно Минским соглашениям, на это мы готовы. Изменять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, - здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что Украина выполняет все изменения, согласованные в минских договоренностях.

"Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, - пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными. Все изменения по "Минску" в рамках децентрализации в Конституции - мы это делаем. Я это говорил президенту Российской Федерации на встрече в Нормандском формате. Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении Донбассу больше преференций, вот такие компромиссы могут быть - это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю", - добавил Президент.

Также Зеленский отметил, что не хотел бы, чтобы в отношении мира на Донбассе и условий этого мира договаривались какие-то глобальные игроки.

"Я не очень люблю рассуждать о глобальных вещах. Я хочу объяснить свою позицию. Когда мы говорим, что Соединенные Штаты Америки сядут за стол с Российской Федерацией и они договорятся обо всем, обо всем мире - я в это не верю. Потому что много разных интересов, и надо не забывать, что каждая маленькая страна имеет свою независимость и свое желание. И крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем, потому что у каждой страны есть свое "я". И я, Президент Украины, не хотел бы, чтобы в отношении мира на Донбассе и условий этого мира договаривались какие-то глобальные игроки. Для нас важно быть за этим столом переговоров, потому что без нас невозможно договориться. Потому что субъектом этой договоренности является Украина", - подытожил Глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью американскому изданию The New York Times, в котором, в частности, затронул тему будущих перспектив отношений между Украиной и Соединенными Штатами в контексте победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в этом году. Зеленский считает, что избранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в Нормандском формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией.

Он заявил, что, по его мнению, отношения с Соединенными Штатами должны продвинуться не только в вопросе фундаментальных вещей, как промышленность и инвестиции, но и "с точки зрения наших отношений в туризме, с точки зрения безвизового режима с США".

Также Зеленский отметил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но несмотря на это государство "прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину".

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