Президент: Байден міг би посилити перемовини у Нормандському форматі

“Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало. А що робити потім? Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші”, — сказав Зеленський.

Глава держави вважає, що Україна не зможе сама впоратися з відновленням Донбасу. Саме США, стверджує Зеленський, могли б допомогти у питаннях безпеки та грошей.

“Ну й ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки на сьогодні — гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу”, — сказав Президент.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that "they roped us in but I think we behaved with dignity." https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020