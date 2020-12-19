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Президент в інтерв'ю The New York Times про російську вакцину: Україна хоче обрати безпечну вакцину

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The New York Times повідомив, що Україна втратила позиції у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн на отримання вакцини від COVID-19, але попри це держава “передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину”, зазначає УНН.

Президент в інтерв'ю The New York Times про російську вакцину: Україна хоче обрати безпечну вакцину

На запитання журналіста, що якщо “російська вакцина „Супутник“ задовольнить вимоги України, ви дозволите її виробництво на території вашої країни?”, після того як перемовини з Pfizer були зупинені через нещодавню заборону експорту препарату зі США — Глава держави відповів, що: “я вам спробую пояснити все, що в принципі відбувається зараз з вакциною. Я думаю, ви добре знаєте це питання, але я скажу, оскільки теж глибоко цим займаюся щодня. Я зіткнувся з тим, що втрачені позиції України у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн. Ми не входимо до списку країн, які першими отримують вакцину. Я не знаю, скільки десятиліть втрачено за час незалежності, але це є, і я визнаю цей факт. Я з цим борюся”.

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“Тому тут ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн, повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними... Я вважаю, що саме США та Велика Британія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими”, — сказав Зеленський.

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“Я вважаю, що це питання може стати ще одним геополітичним ударом, це буде ще одна найсильніша інформаційна війна з боку Росії, й тут уже все в руках Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що вакцину „Супутник“ сьогодні пропонують у суспільстві і в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації. Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, — будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину”, — підсумував Президент.

Зазначимо, згідно зі статистикою ВООЗ — в Україні 956 123 випадки захворювання, 16 469 осіб загинули.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020

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