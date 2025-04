Президент в интервью The New York Times о российской вакцине: Украина хочет выбрать безопасную вакцину

На вопрос журналиста, что если “российская вакцина „Спутник“ удовлетворит требования Украины, вы позволите ее производство на территории вашей страны?”, после того как переговоры с Pfizer были остановлены из-за недавнего запрета экспорта препарата из США — Глава государства ответил, что: “я вам попробую объяснить все, что в принципе происходит сейчас с вакциной. Я думаю, вы хорошо знаете этот вопрос, но я скажу, поскольку тоже глубоко этим занимаюсь каждый день. Я столкнулся с тем, что утраченны позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это, и я признаю этот факт. Я с этим борюсь”.

“Поэтому здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими... Я считаю, что именно США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, получающих вакцину первыми”, — сказал Зеленский.

“Я считаю, что этот вопрос может стать еще одним геополитическим ударом, это будет еще одна сильная информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что вакцину „Спутник“ сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, являющихся союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину”, — подытожил Президент.

Отметим, согласно статистике ВОЗ — в Украине 956 123 случая заболевания, 16 469 человек погибли.

