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Зеленський про те, чого б хотів у відносинах з Вашингтоном: у нас має бути безвіз з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на його думку відносини з Сполученими Штатами повинні просунутися не тільки у питанні фундаментальних речей, як промисловість та інвестиції, а й “з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США”, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю The New York Times.

Зеленський про те, чого б хотів у відносинах з Вашингтоном: у нас має бути безвіз з США

На запитання журналіста The New York Times про те, які теми, предмети, “яких ми не обговорювали, які ви вважаєте важливими для американської аудиторії з точки зору того, що скоро у нас змінюється Президент?”, — Володимир Зеленський відповів, що: “Мені здається, є важливі речі, про які ми дуже мало говорили під час зустрічі з Дональдом Трампом. Я сподіваюся, що при зустрічі з Джо Байденом у мене буде можливість обговорити це повністю і, найголовніше, — реалізувати. Я хочу, щоб наші плани зі США, насамперед економічні, були реалізовані під час моєї каденції і каденції нового Президента США. Перш за все, я хотів би запросити його до України. Мені здається, це дуже важливо, тому що Президента стратегічного партнера в нашій країні дуже чекають”.

Стосовно економічних речей Президент зазначив, що “хотів би, щоб американський бізнес потужно зайшов в Україну. Я хотів би, щоб ми відчули інвесторів, і ми готові допомагати. Я особисто готовий допомагати, з мене, як кажуть у нас, корона не впаде. Я готовий говорити з будь-якими інвесторами. Всіма: в енергетику, у фінансовий сектор, в напрямок сільського господарства. Плюс, в IT дуже хотілося б якихось речей, які вже є у Сполучених Штатах Америки, щоб вони з’явилися в Україні як символи”.

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“Дуже хотів би, щоб, крім тих фундаментальних речей у промисловості, в машинобудуванні, ми просунулися з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США, щоб наші люди могли спокійно їздити — хоча б ті, які чудово працюють в Україні, Сполучених Штатах і мають спільні компанії, спільні бізнеси. Почати хоча б із цього. Мені здається, це відкрило б двері для поліпшення наших відносин. Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані (майданчики) — у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки — теж гарний напрямок. Я хотів би, щоб в Україні з’явився Діснейленд. Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі. Мені здається, що планів багато”, — підсумував Зеленський.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020

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