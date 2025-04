Зеленский о том, чего бы хотел в отношениях с Вашингтоном: у нас должен быть безвиз с США

На вопрос журналиста The New York Times о том, какие темы, предметы, “которых мы не обсуждали, которые вы считаете важными для американской аудитории с точки зрения того, что скоро у нас меняется Президент?”, — Владимир Зеленский ответил, что: “мне кажется, есть важные вещи, о которых мы очень мало говорили во время встречи с Дональдом Трампом. Я надеюсь, что при встрече с Джо Байденом у меня будет возможность обсудить это полностью и самое главное — реализовать. Я хочу, чтобы наши планы касательно США, прежде всего экономические, были реализованы во время моей каденции и каденции нового Президента США. Прежде всего, я хотел бы пригласить его в Украину. Мне кажется, это очень важно, потому что Президента стратегического партнера в нашей стране очень ждут”.

Относительно экономических вещей Президент отметил, что “хотел бы, чтобы американский бизнес мощно вошел в Украину. Я хотел бы, чтобы мы почувствовали инвесторов, и мы готовы помогать. Я лично готов помогать, с меня, как говорят у нас, корона не упадет. Я готов говорить с любыми инвесторами. Всеми: в энергетику, в финансовый сектор, в направление сельского хозяйства. Плюс, в IT очень хотелось бы каких-то вещей, которые уже есть в Соединенных Штатах Америки, чтобы они появились в Украине как символы”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заявил The New York Times, что Украине и США “нужно двигать таланты” в направлении космоса и науки

“Очень хотел бы, чтобы, кроме фундаментальных вещей в промышленности, в машиностроении, мы продвинулись с точки зрения наших отношений в туризме, с точки зрения безвизового режима с США, чтобы наши люди могли спокойно ездить — хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого. Мне кажется, это открыло бы дверь для улучшения наших отношений. Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки) — в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки — тоже хорошее направление. Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много”, — подытожил Зеленский.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020