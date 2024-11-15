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Стивен Кинг покидает X на фоне слухов, что Маск "выгнал его" с платформы

Стивен Кинг покидает X на фоне слухов, что Маск "выгнал его" с платформы

Киев  •  УНН

 • 5633 просмотра

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Писатель Стивен Кинг объявил об уходе из социальной сети X из-за ее токсичности. Он опроверг слухи о бане от Илона Маска и пригласил подписчиков следить за ним в Threads.

Американский писатель Стивен Кинг объявил, что покидает X, поскольку платформа социальных сетей стала для него "слишком токсичной", пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

77-летний король ужасов поделился заявлением об уходе через свой аккаунт в четверг после слухов о том, что владелец X - ранее известного как Twitter - 53-летний Илон Маск забанил его на платформе.

"Я покидаю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите", - написал Кинг.

Накануне писатель, который присоединился к ряду голливудских звезд, покидающих платформу, развеял слухи о том, что Маск выгнал его с X после того, как он пошутил о дружбе миллиардера с избранным президентом Дональдом Трампом.

"Я вижу, ходят слухи, что я назвал Маск-мена новой первой леди Трампа. Я этого не делал, но только потому, что не думал об этом", - написал он в среду.

"Также ходят слухи, что Маски выгнал меня с Twitter. Но я здесь", - добавил Кинг.

Кинг, как отмечает издание, имел в виду недавние мемы о Маске, которые были созданы искусственным интеллектом и изображали технологического предпринимателя как первую леди Трампа. По данным Daily Dot, мем появился после того, как Маск появился на семейной фотографии Трампа.

Затем они набрали обороты, когда был распространен ложный слух о том, что Кинг был "отстранен" с X за то, что назвал Маска "первой леди Трампа".

Автор неоднократно высказывался против основателя Tesla и SpaceX. В дни до и после победы кандидата от республиканцев он неоднократно высмеивал Маска за поддержку Трампа, указывает издание.

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"28 окт. 2024, 13:01 • 112198 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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