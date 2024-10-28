Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

На днях американский писатель Стивен Кинг намекнул, что вернулся к написанию очередной части романа "Темная башня". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кинга в соцсети X.

Детали

Так, в воскресенье, 27 октября, писатель заявил, что снова вернулся в Срединный мир.

Я снова в Срединном мире... и на Территориях. Не знаю, перерастет ли это во что-то - я никогда не знаю, - но хорошо вернуться - говорится в заметке.

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки