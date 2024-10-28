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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Киев  •  УНН

13:01 • 2379 просмотра

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Американский писатель Стивен Кинг сообщил о своем возвращении в Срединный мир. Однако автор сразу отметил, что не уверен, перерастет ли это в полноценное произведение.

На днях американский писатель Стивен Кинг намекнул, что вернулся к написанию очередной части романа "Темная башня". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кинга в соцсети X.

Детали

Так, в воскресенье, 27 октября, писатель заявил, что снова вернулся в Срединный мир.

Я снова в Срединном мире... и на Территориях. Не знаю, перерастет ли это во что-то - я никогда не знаю, - но хорошо вернуться

- говорится в заметке. 

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки28 октября 2024, 12:17 • 10949 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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