Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"
Киев • УНН
Американский писатель Стивен Кинг сообщил о своем возвращении в Срединный мир. Однако автор сразу отметил, что не уверен, перерастет ли это в полноценное произведение.
На днях американский писатель Стивен Кинг намекнул, что вернулся к написанию очередной части романа "Темная башня". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кинга в соцсети X.
Детали
Так, в воскресенье, 27 октября, писатель заявил, что снова вернулся в Срединный мир.
Я снова в Срединном мире... и на Территориях. Не знаю, перерастет ли это во что-то - я никогда не знаю, - но хорошо вернуться
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