Стівен Кінг натякнув на можливе продовження "Темної вежі"
Київ • УНН
Американський письменник Стівен Кінг повідомив про своє повернення до Серединного світу. Проте автор відразу зазначив, що не впевнений, чи переросте це у повноцінний твір.
Днями американський письменник Стівен Кінг натякнув, що повернувся до написання чергової частини роману "Темна вежа". Про це пише УНН з посиланням на допис Кінга у соцмережі X.
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Так, в неділю, 27 жовтня, письменник заявив, що знову повернувся до Серединного світу.
Я знову в Серединному світі... і на Територіях. Не знаю, чи це переросте у щось - я ніколи не знаю, - але добре повернутися
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