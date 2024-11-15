Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области, ранив 5 человек. Повреждены 12 частных домов, газопровод и объекты критической инфраструктуры.
Противник нанесли новые удары по населенным пунктам Херсонщины. К сожалению, 5 человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки войска террористов продолжили обстрелы и авиаудары по нескольким населенным пунктам Херсонской области, в частности по Антоновке, Садовому, Приднепровскому, Камышанам и Инженерному, Кизомису, Станиславу, Велетенскому, Ромашковому, Дарьевке, Бериславу, Гавриловке, Нововоронцовке, Томариновке, Михайловке и Херсону.
Согласно информации, под огнем оказались и жилые кварталы, а также объекты критической инфраструктуры, включая почтовое отделение и магазин.
В результате атак повреждены 12 частных домов, а также - газопровод и газораспределительная станция. Кроме того, зафиксированы разрушения в инфраструктурных объектах.
К сожалению, из-за обстрелов и авиаударов пять человек получили ранения.
Обстрелы Херсонщины: насчитывается 15 раненых и повреждена «скорая»14 нояб. 2024, 06:12 • 26901 просмотр