Обстрелы Херсонщины: насчитывается 15 раненых и повреждена «скорая»

За прошедшие сутки в результате вражеских авиаударов и обстрелов под огонь попали ряд населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По информации, под ударом оказались Берислав, Понятовка, Станислав, Тягинка, Одрадокаменка, Антоновка, Веселое, Казацкое, Меловое, Качкаровка, Камышаны, Садовое, Томина Балка, Нововоронцовка, Томарино, Белозерка, Зеленовка, Инженерное и сам город Херсон.

Террористы нанесли удары по жилым кварталам, коммунальным предприятиям и местной пожарной охране.

В результате обстрелов повреждены многоэтажка, семь частных домов, хозяйственные постройки и автомобили, в том числе «скорая» и частные автомобили. В результате агрессии 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

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