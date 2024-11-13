россияне атаковали дроном "скорую" во время эвакуации раненых в Херсонской области
Киев • УНН
В селе Станислав оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль скорой помощи, который эвакуировал раненых. Машина уничтожена, но медики чудом не пострадали.
В Станиславе в Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль скорой помощи, который эвакуировал раненых, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
В Станиславе россияне атаковали из БПЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых. Перед этим в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения. Когда бригада "экстренки" транспортировала пострадавших в больницу, враг сбросил на них взрывчатку с дрона
По его словам, в результате вражеского удара машина - уничтожена. "Чудом медицинские работники не пострадали", - отметил глава ОВА.
Он добавил, что случаи, когда враг атакует машины "экстренки", - не единичны.
россияне продолжают атаковать Херсон и пригород: патрульные показали кадры первых минут после удара рф13 нояб. 2024, 11:59 • 11190 просмотров