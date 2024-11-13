россияне атаковали дроном "скорую" во время эвакуации раненых в Херсонской области

В Станиславе в Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль скорой помощи, который эвакуировал раненых, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В Станиславе россияне атаковали из БПЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых. Перед этим в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения. Когда бригада "экстренки" транспортировала пострадавших в больницу, враг сбросил на них взрывчатку с дрона - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, в результате вражеского удара машина - уничтожена. "Чудом медицинские работники не пострадали", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что случаи, когда враг атакует машины "экстренки", - не единичны.

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