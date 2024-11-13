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россияне продолжают атаковать Херсон и пригород: патрульные показали кадры первых минут после удара рф

Киев  •  УНН

 • 7811 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон и область, в результате чего пострадали гражданские, один человек погиб.

Российские войска продолжают обстреливать Херсон и пригород, сегодня утром в Антоновке ударили по гражданским из дрона, есть раненые, сообщил в среду первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Telegram, показав кадры первых минут реагирования на вражеский обстрел, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты продолжают цинично бить по гражданским жителям. Город и пригород круглосуточно страдают от различного вида вооружения", - написал Билошицкий.

По его словам, в Зеленовке вчера оккупанты нанесли удар по населению поселка из артеллерии. Ранения получили женщины 54 и 86 лет.

В Антоновке сегодня около 10 часов войска рф ударили по гражданским из дрона. Ранения получили женщина 85 лет и мужчина 62 лет.

"Мы оперативно прибывали на места и на бронированных автомобилях эвакуировали раненых в больницу", - отметил Билошицкий.

Дополнение

По данным Херсонской ОВА, также около 09:30 враг атаковал из БпЛА Антоновку, из-за чего травмирован 44-летний мужчина. В полдень под ударом оказалось Садовое, у 45-летней женщины - взрывная травма и частичная ампутация стопы. Около 11:30 из-за российского обстрела Камышан пострадал 62-летний местный житель.

Сегодня утром россияне оборвали жизнь жительницы Берислава. "Из-за атаки вражеского БпЛА смертельные ранения получила 52-летняя женщина. Также пострадали еще двое местных жительниц", - сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, под вражескими атаками оказались Херсон и еще 19 населенных пунктов области. российские военные попали в образовательное учреждение, админздание, местную пожарную охрану, повредили 5 многоэтажек и 32 частных дома, склад.

Сначала сообщалось, что из-за российской агрессии за минувшие сутки 10 человек получили ранения. Сегодня утром в больницу обратился еще один 73-летний мужчина, который вчера вечером пострадал из-за российского обстрела Камышан. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон