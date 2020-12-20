Зеленський не вважає, що Україні доведеться відмовитися від НАТО заради миру з Росією

“У Мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, в Нормандському форматі нічого про членство в НАТО немає. Стосовно змін до Конституції в напрямку децентралізації ми говоримо: це згідно з Мінськими угодами, на це ми готові. Змінювати Конституцію в тому напрямку, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, — тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден”, — заявив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна виконує всі зміни, узгоджені в мінських домовленостях.

“Я розумію, що ми хочемо окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли, як вони хочуть, — будь ласка, на всі ці речі, я вважаю, що ми повинні бути максимально ліберальними. Всі зміни за "Мінськом“ у межах децентралізації в Конституції — ми це робимо. Я це говорив Президенту Російської Федерації на зустрічі в Нормандському форматі. Ми це будемо робити, незалежно ні від чого. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути — це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію”, — додав Президент.

Також Зеленський зазначив, що не хотів би, щоб стосовно миру на Донбасі й умов цього миру домовлялися якісь глобальні гравці.

“Я не дуже люблю розмірковувати про глобальні речі. Я хочу пояснити свою позицію. Коли ми говоримо, що Сполучені Штати Америки сядуть за стіл з Російською Федерацією і вони домовляться про все, про весь світ — я в це не вірю. Тому що багато різних інтересів, і треба не забувати, що кожна маленька країна має свою незалежність і своє бажання. І великі гравці ніколи не зможуть домовитися в цілому про все, тому що в кожної країни є своє "я“. І я, Президент України, не хотів би, щоб стосовно миру на Донбасі й умов цього миру домовлялися якісь глобальні гравці. Для нас важливо бути за цим столом переговорів, тому що без нас неможливо домовитися. Тому що суб’єктом цієї домовленості є Україна”, — підсумував Глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю американському виданню The New York Times, у якому, зокрема, торкнувся теми майбутніх перспектив відносин між Україною та Сполученими Штатами у контексті перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах цього року. Зеленський вважає, що обраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією.

Він заявив, що, на його думку, відносини з Сполученими Штатами повинні просунутися не тільки у питанні фундаментальних речей, як промисловість та інвестиції, а й “з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США”.

Також Зеленський зауважив, що Україна втратила позиції у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн на отримання вакцини від COVID-19, але попри це держава “передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину”.