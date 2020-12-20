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Зеленський не вважає, що Україні доведеться відмовитися від НАТО заради миру з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна готова до вносення змін до Конституції в напрямку децентралізації згідно з Мінськими угодами. А про членство в НАТО у Мінських угодах нічого немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю The New York Times у відповідь на запитання, чи готовий він виконати вимоги Росії та змінити Конституцію, виключити НАТО як ціну за мир, інформує УНН.

Зеленський не вважає, що Україні доведеться відмовитися від НАТО заради миру з Росією

“У Мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, в Нормандському форматі нічого про членство в НАТО немає. Стосовно змін до Конституції в напрямку децентралізації ми говоримо: це згідно з Мінськими угодами, на це ми готові. Змінювати Конституцію в тому напрямку, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, — тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден”, — заявив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна виконує всі зміни, узгоджені в мінських домовленостях.

“Я розумію, що ми хочемо окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли, як вони хочуть, — будь ласка, на всі ці речі, я вважаю, що ми повинні бути максимально ліберальними. Всі зміни за "Мінськом“ у межах децентралізації в Конституції — ми це робимо. Я це говорив Президенту Російської Федерації на зустрічі в Нормандському форматі. Ми це будемо робити, незалежно ні від чого. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути — це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію”, — додав Президент.

Також Зеленський зазначив, що не хотів би, щоб стосовно миру на Донбасі й умов цього миру домовлялися якісь глобальні гравці.

“Я не дуже люблю розмірковувати про глобальні речі. Я хочу пояснити свою позицію. Коли ми говоримо, що Сполучені Штати Америки сядуть за стіл з Російською Федерацією і вони домовляться про все, про весь світ — я в це не вірю. Тому що багато різних інтересів, і треба не забувати, що кожна маленька країна має свою незалежність і своє бажання. І великі гравці ніколи не зможуть домовитися в цілому про все, тому що в кожної країни є своє "я“. І я, Президент України, не хотів би, щоб стосовно миру на Донбасі й умов цього миру домовлялися якісь глобальні гравці. Для нас важливо бути за цим столом переговорів, тому що без нас неможливо домовитися. Тому що суб’єктом цієї домовленості є Україна”, — підсумував Глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю американському виданню The New York Times, у якому, зокрема, торкнувся теми майбутніх перспектив відносин між Україною та Сполученими Штатами у контексті перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах цього року. Зеленський вважає, що обраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією.

Він заявив, що, на його думку, відносини з Сполученими Штатами повинні просунутися не тільки у питанні фундаментальних речей, як промисловість та інвестиції, а й “з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США”.

Також Зеленський зауважив, що Україна втратила позиції у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн на отримання вакцини від COVID-19, але попри це держава “передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину”.

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