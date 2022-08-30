Зеленский на встрече с главой МАГАТЭ отметил необходимость демилитаризации ЗАЭС и вывода военных рф

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«Благодарю сегодня за приезд миссии МАГАТЭ в Украину. Сегодня ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является одним из самых приоритетных вопросов безопасности для Украины и всего мира из-за оккупации ЗАЭС российскими военными и становления больших рисков по взрыву, срыва работы ядерных реакторов, рисков отключения блоков ЗАЭС от нашей сети. И относительно рисков отопительного сезона для наших граждан», – сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что Украина стремится, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси нашла возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба.

«Неотложные требования со стороны МАГАТЭ, со стороны ООН и требования, которые сегодня абсолютно все лидеры Европы и мира поддерживают относительно срочной демилитаризации станции, выхода всех военных рф со взрывчатыми веществами, любым оружием, освобождение нашей станции и организация демилитаризованной зоны как внутри, так и вокруг ЗАЭС и полный переход станции под контроль украинского государства», - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский встретился с председателем МАГАТЭ Гросси перед визитом делегации на ЗАЭС.

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев.

По данным The Wall Street Journal, миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом направить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожья.