Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев – CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
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"Группа из 14 экспертов Организации Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью прибыла в Киев накануне запланированного на этой неделе визита на оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию на юго-востоке Украины", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, членов делегации МАГАТЭ журналисты CNN заметили в киевской гостинице сегодня утром.
Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним
По данным The Wall Street Journal, миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом направить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожья.