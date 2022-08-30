Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев – CNN

Цитата

"Группа из 14 экспертов Организации Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью прибыла в Киев накануне запланированного на этой неделе визита на оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию ​​на юго-востоке Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, членов делегации МАГАТЭ журналисты CNN заметили в киевской гостинице сегодня утром.

Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним

По данным The Wall Street Journal, миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом направить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожья.