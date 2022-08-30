Місія МАГАТЕ прибула до Києва – CNN

Цитата

"Група з 14 експертів Організації Об'єднаних Націй зі спостереження за ядерною діяльністю прибула до Києва напередодні запланованого цього тижня візиту на окуповану росією Запорізьку атомну електростанцію на південному сході України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, членів делегації МАГАТЕ журналісти CNN помітили у київському готелі сьогодні вранці.

Місію очолює голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо

За даними The Wall Street Journal, місія Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС розпочнеться 31 серпня і триватиме до 3 вересня.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша із закликом скерувати міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС.