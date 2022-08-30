Зеленський на зустрічі з головою МАГАТЕ наголосив на необхідності демілітаризації ЗАЕС та виведення військових рф

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«Дуже дякую сьогодні приїзду місії МАГАТЕ в Україну. Сьогодні ситуація навколо Запорізької атомної електростанції є одним з найпріоритетніших питань безпеки для України та всього світу через окупацію ЗАЕС російськими військовими і становлення великих ризиків щодо вибуху, щодо зриву роботи ядерних реакторів, щодо ризиків відключення блоків ЗАЕС від нашої мережі. І щодо ризиків опалювального сезону для наших громадян», - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що Україна прагне, щоб місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі знайшла можливість потрапити на ЗАЕС і зробити максимум для уникнення всіх цих загроз світового масштабу.

«Невідкладні вимоги з боку МАГАТЕ, з боку ООН і вимоги, які сьогодні абсолютно всі лідери Європи та світу підтримують щодо термінової демілітаризації станції, виходу всіх будь-яких військових рф з вибуховими речовинами, будь-якою зброєю, звільнення нашої станції та організація демілітаризованої зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС й повний перехід станції під контроль української держави», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ Гроссі перед візитом делегації на ЗАЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула до Києва.

За даними The Wall Street Journal, місія Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС розпочнеться 31 серпня і триватиме до 3 вересня.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерріша із закликом направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеці Запоріжжя.