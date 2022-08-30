Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ Гроссі перед візитом делегації на ЗАЕС – CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі перед візитом делегації на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє CNN з посиланням на пресслужбу Офісу Президента, передає УНН.
Цитата
«Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Подробиці переговорів поки що не розголошуються.
Доповнення
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула до Києва.
За даними The Wall Street Journal, місія Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС розпочнеться 31 серпня і триватиме до 3 вересня.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерріша із закликом направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеці Запоріжжя.