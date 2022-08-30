Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси перед визитом делегации на ЗАЭС – CNN

Цитата

«Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси», - говориться в сообщении.

Детали

Подробности переговоров пока не разглашаются.

Дополнение

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев.

По данным The Wall Street Journal, миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом направить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожья.