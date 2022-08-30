Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси перед визитом делегации на ЗАЭС – CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси перед визитом делегации на Запорожский АЭС. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, передает УНН.
Цитата
«Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси», - говориться в сообщении.
Детали
Подробности переговоров пока не разглашаются.
Дополнение
Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев.
По данным The Wall Street Journal, миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом направить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожья.