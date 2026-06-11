Зеленский заявил об историческом интересе к программе "Тысячевесна" - подано более 2600 заявок

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах культурной программы "Тисячовесна", которая должна поддержать создание украинского культурного продукта во время войны. Об этом глава государства написал в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

По словам президента, программа уже вызвала значительный интерес среди представителей творческих индустрий. На конкурс подано более 2600 заявок, а оценивать проекты будут более 150 экспертов.

Сегодня мы презентуем первые итоги "Тисячовесни". Фидбек, который мы получили за это время, в определенной степени исторический. Более 2600 заявок на конкурс. Сотни проектов кино, документалистики, музыки, визуального и перформативного искусства и более 150 экспертов – известных и авторитетных в индустрии людей, которые будут это оценивать - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех участников, экспертов и команду, которая реализует программу.

Культура как инструмент борьбы за украинскую идентичность

Глава государства подчеркнул, что главная цель инициативы – увеличить количество качественного украинского культурного продукта и усилить его влияние на общество.

Благодаря этой программе сегодня есть все возможности, чтобы создавать именно то, что очень нужно нашему обществу сейчас. А именно – больше своего. Продукт, который будет успешно бороться за сознание и сердца миллионов – наших детей, молодежи, старшего поколения. Бороться и побеждать враждебные нарративы, отчаяние и боль, давать украинцам энергию и объединять людей вокруг украинского будущего - подчеркнул Президент.

Зеленский: во время войны культура также является оружием

Отдельно Зеленский подчеркнул роль культуры в условиях полномасштабной войны, назвав ее одним из важных элементов защиты государства.

Это крайне важно, особенно во времена войны, когда культура также является оружием для защиты украинского сознания, нашей идентичности и будущего. Я верю: сегодня мы начинаем нечто действительно знаковое и великое. И верю: все удастся - подытожил глава государства.

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