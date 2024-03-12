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Атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 38, еще четырех человек удалось спасти
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Зеленский заявил, что в Украине увеличат численность пограничных войск
Президент Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.
Достижения украинских дронов и ситуация на фронте: Зеленский заслушал доклад Сырского
Зеленский получил доклады о действиях украинских войск на поле боя, разведывательных усилиях и возможностях беспилотников дальнего радиуса действия против российских целей.
Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины
Еще пятеро украинских детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте 7-12 лет и 17-летний парень, были спасены из российской оккупации в Херсонской области и доставлены на подконтрольную Украине территорию, где им оказывается необходимая помощь.
Будем наносить рф потери в ответ: Зеленский сделал заявление после вражеского удара по Кривому Рогу
Российский ракетный удар по Кривому Рогу разрушил часть девятиэтажного дома, вызвав пожар и человеческие жертвы, что заставило Президента Зеленского заявить о возмездии россии за ее "террористические" атаки.
Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине
Украина подала заявки и оценки рисков к американским и европейским авиационным регуляторам, чтобы восстановить гражданское авиасообщение в одном из своих аэропортов, хотя из-за сложных вопросов безопасности никаких сроков не установлено.
Генштаб: россияне усилили наступление на Авдеевском направлении
Российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевском направлении, где за сутки украинские защитники отбили 22 обстрела, а всего во вторник на украинском фронте произошло 78 боевых столкновений.
В Кривом Роге в результате удара рф количество пострадавших возросло до 48: среди них 10 детей
48 человек, в том числе 10 детей, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 38, еще четырех человек удалось спасти
В результате российского ракетного обстрела Кривого Рога количество жертв возросло до 38, в том числе детей, 4 человек удалось спасти, поисково-спасательные работы продолжаются, а прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Возводятся "зубы дракона", противотанковые рвы и опорные пункты: Синегубов о строительстве фортификаций на Харьковщине
Украина строит масштабные фортификационные сооружения в Харьковской области, включая "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты и блиндажи, где более 500 строителей и 200 единиц техники работают круглосуточно под постоянными вражескими обстрелами.
Включает боеприпасы HIMARS, ракеты ПВО и не только: что известно о новом пакете помощи США для Украины
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование.