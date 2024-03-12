Зеленский заявил, что в Украине увеличат численность пограничных войск

Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины

Еще пятеро украинских детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте 7-12 лет и 17-летний парень, были спасены из российской оккупации в Херсонской области и доставлены на подконтрольную Украине территорию, где им оказывается необходимая помощь.