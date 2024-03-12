Достижения украинских дронов и ситуация на фронте: Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет Главкома Александра Сырского относительно наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов, передает УНН.

Сегодня отчитывался Главком Сырский - о наших действиях на поле боя, действиях наших разведчиков и достижениях украинских дронов. Главком сейчас на фронте. И есть нужная для Украины динамика действий - сообщил Зеленский.

Также Президент Украины сегодня получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ.

"Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Наша дальнобойность - это реальное приближение безопасности для всех", - резюмировал Зеленский.

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