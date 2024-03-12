Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

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Сегодня, 12 марта, любители фруктов во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня ананаса. Событие было основано в 1970 году, когда селекционеры вывели новый экстрасладкий сорт ананаса "Den Monte Cold".
ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях
По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, зафиксирована повышенная активность тактической авиации противника вдоль границы, что создает угрозу применения авиационного оружия для прифронтовых районов.
На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн
Суд в Харьковской области обязал сельскохозяйственную компанию вернуть земельный участок площадью 24,3 га стоимостью более 150 млн грн, расположенный в приграничной полосе, предназначенной для защиты от российской агрессии.
В Лондоне презентовали книгу "Around the war in twenty stories" о войне в Украине
В Лондоне презентовали новую книгу британско-украинской писательницы Анны Шевченко, содержащую 20 реальных историй об обычных украинцах во время войны.
ВОЗ доставила помощь больнице Аль-Шифа в Газе
ВОЗ доставила необходимую помощь, включая продукты питания, топливо и медикаменты для 42 000 пациентов в больницу Аль-Шифа в Газе, которая продолжает работать на минимальном уровне и остро нуждается в специализированном медицинском персонале.
В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев
В TikTok распространилась фейковая новость о несуществующем украинском законе, который предусматривает единовременную выплату 14 000 гривен украинцам, которые не выехали из страны во время войны.
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В Ровенской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 7 фугасных авиационных бомб, обнаруженных местными жителями во время земляных работ.
Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование
В песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме страны "Большой пятерки" и Швеция выступят полноценно во время полуфинала. Также объявили расширение окон для голосования и онлайн-голосования для стран, которые не участвуют.
У киевлянина псевдоработники ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн за "белый" военный билет
Четверо псевдосотрудников ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн у киевлянина, пообещав сделать для него "белый" военный билет.