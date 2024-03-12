Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

В рф нефтебаза в нижегородской области стала объектом атаки дронов, что привело к пожару в важной установке АВТ. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня в нижегородской области рф из-за атаки дронов на нефтебазу вспыхнул пожар в установке АВТ, ключевой для эксплуатации предприятия.

По информации, инцидент произошел в районе кстовской промзоны.

Никто не пострадал, огонь ликвидируют.

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