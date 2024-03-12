Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел

В рф вспыхнул пожар на нефтебазе в городе орел. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

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Сегодня в российском городе орел произошел взрыв, после которого вспыхнул крупный пожар. По информации, взрыв произошел в районе нефтебазы.

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Также сообщено о взрывах в белгороде и курске.

В рф масштабный пожар охватил склад площадью 1000 кв.м