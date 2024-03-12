Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  100457 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  100610 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  100879 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  107743 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  103995 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188330 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177498 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173349 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  258614 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102729 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

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Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  226864 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  227914 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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8 марта 2024, 11:45  •  258614 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  251695 просмотра

Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел

Крупный пожар вспыхнул возле нефтебазы в российском городе орел после взрыва, также сообщается о взрывах в белгороде и курске.

Общество •   •  2655 просмотра
Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел

Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена

Британско-американские силы нанесли авиаудары по западному Йемену, в результате которых погибло по меньшей мере 11 человек и 14 получили ранения.

Война •   •  3534 просмотра
Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена

За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн

В январе-феврале 2024 года Государственная таможенная служба Украины выявила 1511 случаев таможенных нарушений на общую сумму 4,2 млрд грн, что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика •   •  4682 просмотра
За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Война •   •  5376 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС

12 марта Европейская комиссия планирует объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС.

Анонсы •   •  6142 просмотра
Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС

Над западной частью страны зафиксирована активность вражеских БпЛА

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности вражеских беспилотников в западной части государства.

Война •   •  10059 просмотра
Над западной частью страны зафиксирована активность вражеских БпЛА

ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной угрозе в Сумской области.

Война •   •  10419 просмотра
ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких регионах Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях.

Война •   •  11358 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких регионах Украины

Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

Украинские войска оттеснили оккупантов возле Богдановки, но вражеские силы продвинулись вперед возле Невельского.

Война •   •  11372 просмотра
Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

БпЛА движутся в сторону западных областей

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники движутся на запад.

Война •   •  15996 просмотра
БпЛА движутся в сторону западных областей