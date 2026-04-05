Зеленский заявил, что Украина и Сирия будут сотрудничать ради безопасности и развития обществ
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Ахмед аш-Шараа обсудили обмен военным опытом и продовольственную безопасность. Стороны будут работать над энергетическими вызовами.
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Сирии Ахмед аш-Шараа договорились о сотрудничестве, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития государств. Об этом Глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам
Кроме того, стороны обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины.
Зеленский заявил, что есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом.
Президент Украины поблагодарил за поддержку Украины и слова уважения к украинцам.
Также главы государств коснулись роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности усилить продовольственную безопасность во всем регионе.
Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались
