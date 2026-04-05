Зеленський заявив, що Україна і Сирія співпрацюватимуть задля безпеки і розвитку суспільств
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Ахмед аш-Шараа обговорили обмін воєнним досвідом та продовольчу безпеку. Сторони працюватимуть над енергетичними викликами.
Президент України Володимир Зеленський і Президент Сирії Ахмед аш-Шараа домовилися про співпрацю, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку держав. Про це Глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам
Крім того сторони обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни росії проти України.
Зеленський заявив, що є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом.
Президент України подякував за підтримку України та слова поваги до українців.
Також очільники держав торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.
Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались
