Зеленский заявил, что готов к встрече с Мадьяром

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на конструктивные отношения с новым руководством Венгрии и готов к личной встрече с новоизбранным премьер-министром Петером Мадьяром. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

По словам Зеленского, между украинцами и венграми существуют хорошие человеческие связи, которые необходимо сохранять и развивать независимо от политических изменений.

Я уверен, что мы будем сотрудничать с Венгрией. У нас хорошие отношения между людьми, мы должны сохранять их

Он добавил, что будущие межгосударственные отношения могут строиться как на прагматической основе, так и на дружественном партнерстве, если в них будет взаимное уважение и четкие договоренности.

Что касается нового руководства, я считаю, что надо строить наши отношения. Если хочется на прагматизме – пожалуйста. Можно строить дружеские отношения, но на договоренностях, на сотрудничестве, на уважении друг к другу. Это только усиливает обе страны