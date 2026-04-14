Зеленский заявил, что готов к встрече с Мадьяром
Киев • УНН
Президент Украины рассчитывает на конструктивное сотрудничество с новым руководством Венгрии. Владимир Зеленский предложил встречу Петеру Мадьяру.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на конструктивные отношения с новым руководством Венгрии и готов к личной встрече с новоизбранным премьер-министром Петером Мадьяром. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, передает УНН.
По словам Зеленского, между украинцами и венграми существуют хорошие человеческие связи, которые необходимо сохранять и развивать независимо от политических изменений.
Я уверен, что мы будем сотрудничать с Венгрией. У нас хорошие отношения между людьми, мы должны сохранять их
Он добавил, что будущие межгосударственные отношения могут строиться как на прагматической основе, так и на дружественном партнерстве, если в них будет взаимное уважение и четкие договоренности.
Что касается нового руководства, я считаю, что надо строить наши отношения. Если хочется на прагматизме – пожалуйста. Можно строить дружеские отношения, но на договоренностях, на сотрудничестве, на уважении друг к другу. Это только усиливает обе страны
Президент также подтвердил готовность к встрече с новым главой венгерского правительства Петером Мадьяром после его вступления в должность.
Когда новый премьер-министр будет готов – всегда
Глава государства с юмором добавил, что Украина готова обеспечить транспорт для такой поездки, хотя дорога может занять 11–12 часов.
