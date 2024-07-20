Президент Украины Владимир Зеленский утром заслушал доклады по расследованию убийства языковеда Ирины Фарион, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион. Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в россию - написал Зеленский.

По его словам, "задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника". Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове, добавил он.

"Благодарен каждому, кто помогает расследованию. Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион", - указал Президент.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

На утро полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение.