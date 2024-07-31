Президент Зеленский получил доклад от главнокомандующего ВСУ Сирского о ситуации на Покровском направлении. На этом участке фронта продолжаются 17 боев, а всего на фронте произошло 88 боевых столкновений.
Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на одном из самых горячих участков фронта - на Покровском направлении. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, сегодня был доклад Сырского по ситуации на Покровском направлении и возможные действия ВСУ.
Был доклад Главкома Сырского. Фронтовая ситуация. Прежде всего Покровское направление. Наши позиции, наши защитные действия и наше возможное усиление. Благодарен всем, кто уничтожает оккупанта и защищает наше государство - результативно защищает
Напомним,
В Генеральном штабе заявили, что на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где продолжаются 17 боев, также враг активен на Торецком направлении с 16 атаками.
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