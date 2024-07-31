Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на одном из самых горячих участков фронта - на Покровском направлении. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, сегодня был доклад Сырского по ситуации на Покровском направлении и возможные действия ВСУ.

Был доклад Главкома Сырского. Фронтовая ситуация. Прежде всего Покровское направление. Наши позиции, наши защитные действия и наше возможное усиление. Благодарен всем, кто уничтожает оккупанта и защищает наше государство - результативно защищает - заявил Зеленский.

Напомним,

В Генеральном штабе заявили, что на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где продолжаются 17 боев, также враг активен на Торецком направлении с 16 атаками.

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