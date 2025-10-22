$41.740.01
Эксклюзив
15:19 • 1748 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 3906 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12565 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14823 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11176 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 11206 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10073 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8864 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16107 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17266 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
Зеленский: Я более позитивен в вопросе конца войны, чем 9 месяцев назад

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Президент Зеленский заявил о большем оптимизме относительно завершения войны по сравнению с 9 месяцами назад. Он отметил значительную проделанную работу и улучшение отношений с США.

Зеленский: Я более позитивен в вопросе конца войны, чем 9 месяцев назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас он более позитивен в вопросе окончания войны, чем 9 месяцев назад. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, передает УНН.

Подробности

Я более позитивен, чем 9 месяцев назад. Я думаю, что мы проделали очень много работы. Я думаю, что наши взаимоотношения с США перешли в правильную сторону

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Швеции. Премьер-министр Ульф Кристерссон приветствовал украинского лидера, подчеркнув, что сильная и способная Украина остается ключевым приоритетом для Швеции.

Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по развитию совместных воздушных возможностей. Документ открывает путь к заключению будущего соглашения, по которому Украина сможет приобрести до 150 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen в современной модификации E.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Ульф Кристерссон
Saab JAS 39 Gripen
Швеция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина