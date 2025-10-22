Зеленский: Я более позитивен в вопросе конца войны, чем 9 месяцев назад
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о большем оптимизме относительно завершения войны по сравнению с 9 месяцами назад. Он отметил значительную проделанную работу и улучшение отношений с США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас он более позитивен в вопросе окончания войны, чем 9 месяцев назад. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, передает УНН.
Подробности
Я более позитивен, чем 9 месяцев назад. Я думаю, что мы проделали очень много работы. Я думаю, что наши взаимоотношения с США перешли в правильную сторону
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Швеции. Премьер-министр Ульф Кристерссон приветствовал украинского лидера, подчеркнув, что сильная и способная Украина остается ключевым приоритетом для Швеции.
Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по развитию совместных воздушных возможностей. Документ открывает путь к заключению будущего соглашения, по которому Украина сможет приобрести до 150 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen в современной модификации E.