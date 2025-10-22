Зеленський: Я більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про більший оптимізм щодо завершення війни порівняно з 9 місяцями тому. Він відзначив значну виконану роботу та покращення відносин зі США.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі він більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, передає УНН.
Деталі
Я більш позитивний, ніж 9 місяців тому. Я думаю, що ми провели дуже багато роботи. Я думаю, що наші взаємини із США перейшли в правильний бік
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон привітав українського лідера, наголосивши, що сильна й спроможна Україна залишається ключовим пріоритетом для Швеції.
Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо розвитку спільних повітряних спроможностей. Документ відкриває шлях до укладення майбутньої угоди, за якою Україна зможе придбати до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen у сучасній модифікації E.