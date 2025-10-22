Зеленський: Я більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 2884 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 6118 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14141 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16365 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11794 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11441 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10235 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8954 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16149 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17300 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 24918 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 23844 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19441 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла10:59 • 7304 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13218 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 14144 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16367 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13731 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19940 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Ульф Крістерссон
Андрій Костін
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Швеція
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 5780 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 30891 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 45841 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 55287 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 45290 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
Шахед-136

Зеленський: Я більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Президент Зеленський заявив про більший оптимізм щодо завершення війни порівняно з 9 місяцями тому. Він відзначив значну виконану роботу та покращення відносин зі США.

Зеленський: Я більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі він більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, передає УНН.

Деталі

Я більш позитивний, ніж 9 місяців тому. Я думаю, що ми провели дуже багато роботи. Я думаю, що наші взаємини із США перейшли в правильний бік

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон привітав українського лідера, наголосивши, що сильна й спроможна Україна залишається ключовим пріоритетом для Швеції.

Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо розвитку спільних повітряних спроможностей. Документ відкриває шлях до укладення майбутньої угоди, за якою Україна зможе придбати до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen у сучасній модифікації E.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Ульф Крістерссон
Saab JAS 39 Gripen
Швеція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна