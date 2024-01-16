Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  123039 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  140401 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  140348 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  146073 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142937 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой

Президент Украины Зеленский встретился с президентом Польши Дудой в Давосе, чтобы обсудить европейскую интеграцию Украины и скоординировать позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне. Дуда заверил в поддержке Украины и предстоящих переговорах с премьер-министром Туском.

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Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой

Умеров рассказал главе Пентагона, как ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем

Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал Министра обороны США Ллойда Остина об успешном сбитии украинскими военными российского самолета А-50 над Азовским морем. Они также обсудили обновление фортификационных сооружений и средств противовоздушной обороны.

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Умеров рассказал главе Пентагона, как ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем

Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков 16 января возросло до 16, две женщины находятся в критическом состоянии. Потенциально под завалами может быть больше жертв.

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Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии

Премьер Словакии заявил, что не допустит ограничения права Венгрии в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать Венгрию в отстаивании ее права голоса в Европейском Союзе. Фицо назвал предложения по ограничению прав Венгрии атакой на суверенитет и интересы страны.

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Премьер Словакии заявил, что не допустит ограничения права Венгрии в ЕС

Количество раненых в результате удара по Харькову увеличилось до 11

Количество пострадавших от удара российской армии по Харькову возросло до 11 человек, причем больше всего пострадала жилая инфраструктура в центре города. Аварийные службы все еще осматривают места повреждений.

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Количество раненых в результате удара по Харькову увеличилось до 11

США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена

Американские военные уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты Хути в Йемене, которые были готовы к запуску. Эта акция стала следствием постоянных нападений хуситов на суда в Красном море, которые нарушают мировое судоходство и вызывают опасения относительно глобальной инфляции и дестабилизации на Ближнем Востоке.

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США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена

Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших

российские войска выпустили две ракеты С-300 по гражданской жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации.

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Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших

Умеров и спикер Сейма Латвии обсудили саммит НАТО в Вашингтоне

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой парламентской делегации Латвии Дайгой Мериной, чтобы обсудить укрепление государственных границ и предстоящий саммит НАТО. Умеров выразил благодарность за поддержку Латвией Украины в борьбе с российской агрессией.

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Умеров и спикер Сейма Латвии обсудили саммит НАТО в Вашингтоне

Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы

российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.

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Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы

Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить законопроект о национальной безопасности для помощи Украине.

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Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico