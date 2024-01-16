Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой

Президент Зеленский в Давосе провел встречу с главой Польши Анджеем Дудой. Об этом глава украинского государства сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

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Обсудили наши двусторонние отношения, в частности взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Скоординировали наши позиции накануне Вашингтонского саммита НАТО. Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны написал Зеленский.

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Президент Дуда на своей странице в социальной сети Х проинформировал, во время встречи с Зеленским говорили о текущей ситуации - на фронте и социально.

Я заверил президента Зеленского, что наша политика в отношении Украины будет стабильной и в дальнейшем будет оставаться политикой поддержки; что он может спокойно начать переговоры с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве через несколько дней. Я верю, что это будет хорошая политика, которую мы сможем вместе проводить написал Дуда.

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