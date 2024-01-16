Зеленський зустрівся у Давосі із президентом Польщі Дудою
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з президентом Польщі Дудою в Давосі, щоб обговорити європейську інтеграцію України та скоординувати позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Дуда запевнив у підтримці України та майбутніх переговорах з прем'єр-міністром Туском.
Президент Зеленський у Давосі провів зустріч із очільником Польщі Анджеєм Дудою. Про це глава української держави повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Обговорили наші двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували наші позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни
Доповнення
Президент Дуда на своїй сторінці у соціальній мережі Х поінформував, під час зустрічі із Зеленським говорили про поточну ситуацію – на фронті та соціально.
Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки; що він може спокійно почати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити
Обговорили перспективні напрями співпраці: Зеленський у Давосі вперше зустрівся з президентом Сінгапуру16.01.24, 19:49 • 27128 переглядiв