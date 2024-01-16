Зеленський зустрівся у Давосі із президентом Польщі Дудою

Президент Зеленський у Давосі провів зустріч із очільником Польщі Анджеєм Дудою. Про це глава української держави повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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Президент Дуда на своїй сторінці у соціальній мережі Х поінформував, під час зустрічі із Зеленським говорили про поточну ситуацію – на фронті та соціально.

Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки; що він може спокійно почати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити