Обговорили перспективні напрями співпраці: Зеленський у Давосі вперше зустрівся з президентом Сінгапуру
Київ • УНН
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся з кількома світовими лідерами, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і президентом Руанди Полем Кагаме.
Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом. Про це глава держави розповів у своїх соцмережах, передає УНН.
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Зеленський розповів, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі тривають двосторонні зустрічі головною метою яких є Формула миру та її підтримка.
Сінгапур
Перша зустріч із Президентом країни Тарманом Шанмугаратнамом. Запросив долучитися до реалізації Формули миру. Україна зацікавлена в розвитку відносин із Сінгапуром й іншими країнами регіону.
Також президент подякував сінгапурському лідеру за гуманітарну допомогу Україні, підтримку санкцій і резолюцій ООН.
Обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема кібербезпеку, сільське господарство. Розповів про те, як ми захищаємо мирну навігацію Чорним морем і завдяки цьому залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності
Доповнення
Тако глава держави розповів, що під час зустріч з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом обговорили продовження співпраці, конфіскацію заморожених активів агресора.
Крім того, Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Руанди Полем Кагаме.
Нещодавно Україна відкрила посольство в Руанді й зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин. Ми готові стати постачальником сільськогосподарської продукції. Для нас важлива підтримка нашої держави країнами Африки
Нагадаємо
На Всесвітньому економічному форумі президент України Зеленський обговорив пріоритети головування Бельгії в Раді ЄС з королем Філіпом I та прем'єр-міністром де Кроо.
Зеленський подякував їм за оборонну підтримку з боку Бельгії, зокрема, за рішення надати винищувачі F-16 та фонд у розмірі 1,7 млрд євро, створений шляхом оподаткування заморожених російських активів.
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