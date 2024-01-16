Обговорили реалізацію формули миру: Зеленський у Давосі зустрівся з президентом Руанди
Київ • УНН
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський обговорив формулу миру з президентом Руанди Полем Кагаме, підкресливши важливу роль африканських країн у питаннях миру. Зеленський також розкрив плани щодо проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.
Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з президентом Руанди Полем Кагаме. Лідери країн обговорили українську формулу миру. Про це написав Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Перша зустріч із Президентом Руанди Полем Кагаме. Обговорили реалізацію формули миру. Голос країн Африки важливий у цьому питанні
Він додав, що Україна зацікавлена в розвитку відносин між двома країнами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.