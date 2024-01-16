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Обговорили реалізацію формули миру: Зеленський у Давосі зустрівся з президентом Руанди

Обговорили реалізацію формули миру: Зеленський у Давосі зустрівся з президентом Руанди

Київ • УНН

 • 23353 перегляди

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський обговорив формулу миру з президентом Руанди Полем Кагаме, підкресливши важливу роль африканських країн у питаннях миру. Зеленський також розкрив плани щодо проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з президентом Руанди Полем Кагаме. Лідери країн обговорили українську формулу миру. Про це написав Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Перша зустріч із Президентом Руанди Полем Кагаме. Обговорили реалізацію формули миру. Голос країн Африки важливий у цьому питанні 

- повідомив Зеленський.

Він додав, що Україна зацікавлена в розвитку відносин між двома країнами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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