Зеленський заявив, що розпочалася робота над організацією Глобального саміту миру

Вже розпочалася робота над організацією Глобального саміту миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

У Швейцарії, ми зробили ключовий політичний внесок у можливість припинення війни. Це була найбільш представницька зустріч радників із питань національної безпеки щодо імплементації Формули миру. Було представлено понад 80 країн та міжнародних інституцій. Учора я мав дуже продуктивні переговори із Президенткою Швейцарії, на яких обговорювалася можливість проведення саміту на рівні лідерів у Швейцарії – першого Глобального саміту миру. Сьогодні наші команди вже розпочали роботу над організацією такого саміту. Не Третьої світової війни, а Глобального саміту миру