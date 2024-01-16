Зеленський заявив, що розпочалася робота над організацією Глобального саміту миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Очікується, що в ньому візьмуть участь понад 80 країн та міжнародних інституцій.
Вже розпочалася робота над організацією Глобального саміту миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.
У Швейцарії, ми зробили ключовий політичний внесок у можливість припинення війни. Це була найбільш представницька зустріч радників із питань національної безпеки щодо імплементації Формули миру. Було представлено понад 80 країн та міжнародних інституцій. Учора я мав дуже продуктивні переговори із Президенткою Швейцарії, на яких обговорювалася можливість проведення саміту на рівні лідерів у Швейцарії – першого Глобального саміту миру. Сьогодні наші команди вже розпочали роботу над організацією такого саміту. Не Третьої світової війни, а Глобального саміту миру
Він запросив "кожного лідера й кожну країну, яка поважає мир і міжнародне право, приєднатися до нас".
Разом ми зможемо відповісти на будь-які важливі питання. І це будуть найкращі відповіді. Мир має бути відповіддю
Доповнення
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що Україна та Швейцарія готуються до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.