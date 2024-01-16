Зеленский заявил, что началась работа над организацией Глобального саммита мира
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие более 80 стран и международных институтов.
Уже началась работа над организацией Глобального саммита мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.
В Швейцарии, мы сделали ключевой политический вклад в возможность прекращения войны. Это была наиболее представительная встреча советников по вопросам национальной безопасности по имплементации Формулы мира. Было представлено более 80 стран и международных институтов. Вчера я имел очень продуктивные переговоры с Президентом Швейцарии, на которых обсуждалась возможность проведения саммита на уровне лидеров в Швейцарии - первого Глобального саммита мира. Сегодня наши команды уже начали работу над организацией такого саммита. Не Третьей мировой войны, а Глобального саммита мира
Он пригласил "каждого лидера и каждую страну, которая уважает мир и международное право, присоединиться к нам".
Вместе мы сможем ответить на любые важные вопросы. И это будут лучшие ответы. Мир должен быть ответом
Дополнение
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Украина и Швейцария готовятся к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.
Зеленский заявил, что началась работа над организацией Глобального саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие более 80 стран и международных институтов.
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