Зеленский заявил, что началась работа над организацией Глобального саммита мира

Уже началась работа над организацией Глобального саммита мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

В Швейцарии, мы сделали ключевой политический вклад в возможность прекращения войны. Это была наиболее представительная встреча советников по вопросам национальной безопасности по имплементации Формулы мира. Было представлено более 80 стран и международных институтов. Вчера я имел очень продуктивные переговоры с Президентом Швейцарии, на которых обсуждалась возможность проведения саммита на уровне лидеров в Швейцарии - первого Глобального саммита мира. Сегодня наши команды уже начали работу над организацией такого саммита. Не Третьей мировой войны, а Глобального саммита мира - сказал Зеленский.

Он пригласил "каждого лидера и каждую страну, которая уважает мир и международное право, присоединиться к нам".

Вместе мы сможем ответить на любые важные вопросы. И это будут лучшие ответы. Мир должен быть ответом - отметил Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Украина и Швейцария готовятся к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.