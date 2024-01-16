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Зеленский заявил, что началась работа над организацией Глобального саммита мира

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 15:32  •  7950 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие более 80 стран и международных институтов.

Уже началась работа над организацией Глобального саммита мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

В Швейцарии, мы сделали ключевой политический вклад в возможность прекращения войны. Это была наиболее представительная встреча советников по вопросам национальной безопасности по имплементации Формулы мира. Было представлено более 80 стран и международных институтов. Вчера я имел очень продуктивные переговоры с Президентом Швейцарии, на которых обсуждалась возможность проведения саммита на уровне лидеров в Швейцарии - первого Глобального саммита мира. Сегодня наши команды уже начали работу над организацией такого саммита. Не Третьей мировой войны, а Глобального саммита мира

- сказал Зеленский.

Он пригласил "каждого лидера и каждую страну, которая уважает мир и международное право, присоединиться к нам".

Вместе мы сможем ответить на любые важные вопросы. И это будут лучшие ответы. Мир должен быть ответом

- отметил Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Украина и Швейцария готовятся к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Зеленський заявив, що розпочалася робота над організацією Глобального саміту миру
Zelensky says work has begun on organizing Global Peace Summit
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