Обсудили реализацию формулы мира: Зеленский в Давосе встретился с президентом Руанды в Давосе

Президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Руанды Полем Кагаме. Лидеры стран обсудили украинскую формулу мира. Об этом написал Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Первая встреча с Президентом Руанды Полем Кагаме. Обсудили реализацию формулы мира. Голос стран Африки важен в этом вопросе - сообщил Зеленский.

Он добавил, что Украина заинтересована в развитии отношений между двумя странами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии.