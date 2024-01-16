Зеленський у Давосі зустрівся з королем та прем’єром Бельгії: що відомо

Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з королем Бельгії Філіпом I та Прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо. Про це повідомляє офіційне інтернет представництво президента України, пише УНН.

"Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС", - повідомляють в ОП.

Зеленський подякував королю Філіпу та Де Кроо за вагому оборонну підтримку з боку Бельгії, в тому числі і рішення країни надати винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, а також нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги

Президент України також високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів.

"Президент наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора", - додали в ОП.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з президентом Руанди Полем Кагаме. Лідери країн обговорили українську формулу миру.