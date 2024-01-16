Зеленський у Давосі зустрівся з королем та прем’єром Бельгії: що відомо
Київ • УНН
На Всесвітньому економічному форумі президент України Зеленський обговорив пріоритети головування Бельгії в Раді ЄС з королем Філіпом I та прем'єр-міністром де Кроо. Зеленський подякував їм за оборонну підтримку з боку Бельгії, зокрема, за рішення надати винищувачі F-16 та фонд у розмірі 1,7 млрд євро, створений за рахунок оподаткування заморожених російських активів.
Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з королем Бельгії Філіпом I та Прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо. Про це повідомляє офіційне інтернет представництво президента України, пише УНН.
"Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС", - повідомляють в ОП.
Зеленський подякував королю Філіпу та Де Кроо за вагому оборонну підтримку з боку Бельгії, в тому числі і рішення країни надати винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, а також нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги
Президент України також високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів.
"Президент наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора", - додали в ОП.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з президентом Руанди Полем Кагаме. Лідери країн обговорили українську формулу миру.