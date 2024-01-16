Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии: что известно

Президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с королем Бельгии Филиппом I и Премьер-министром страны Александром Де Кроо. Об этом сообщает официальное интернет представительство президента Украины, пишет УНН.

"Собеседники обсудили приоритеты председательства Бельгии в Совете Европейского Союза, прежде всего в контексте приближения Украины к фактическому началу переговорного процесса по вступлению в ЕС", - сообщают в ОП.

Зеленский поблагодарил короля Филиппа и Де Кроо за весомую оборонную поддержку со стороны Бельгии, в том числе и решение страны предоставить истребители F-16, подготовку бельгийскими специалистами украинских пилотов, а также недавний 15-й пакет оборонной помощи.

Президент Украины также высоко оценил лидерскую роль Бельгии в создании Фонда для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который будет наполняться из налогообложения доходов от замороженных российских активов.

"Президент подчеркнул важность создания действенного механизма конфискации замороженных активов агрессора", - добавили в ОП.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Руанды Полем Кагаме. Лидеры стран обсудили украинскую формулу мира.