Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с несколькими мировыми лидерами, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и президентом Руанды Полем Кагаме.
Скандал в эфире телемарафона: в одном из сюжетов появилась карта с "российским" Крымом
Украинский национальный телемарафон "Объединенные новости #Украина вместе" вызвал споры из-за демонстрации карты, на которой оккупированный Крым был обозначен как территория россии.
"Важный шаг для цифровизации": Умеров поддержал законопроект о едином электронном реестре военнослужащих
Министр обороны Украины Рустем Умеров приветствовал принятие законопроекта №10062, который он считает ключевым для цифровизации Сил обороны Украины.
Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака
Патрульная полиция напомнила украинским водителям о штрафах за отсутствующий или загрязненный номерной знак автомобиля.
Ирак отзывает посла из Тегерана после ракетных атак Ирана по иракскому Курдистану
Ирак отозвал своего посла из Ирана в ответ на иранские ракетные удары по Эрбилю, столице Иракского Курдистана. Иран оправдывает эти удары как возмездие - якобы целями был командный центр Моссада и позиции суннитского террористического ополчения "Исламское Государство"
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии: что известно
На Всемирном экономическом форуме президент Украины Зеленский обсудил приоритеты председательства Бельгии в Совете ЕС с королем Филиппом I и премьер-министром де Кроо. Зеленский поблагодарил их за оборонную поддержку со стороны Бельгии, в частности, за решение предоставить истребители F-16 и фонд в размере 1,7 млрд евро, созданный за счет налогообложения замороженных российских активов.
Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повредив частные дома и линию электропередач.
Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку
Министерство иностранных дел Украины осудило ракетную атаку Ирана на иракский город Эрбиль, назвав ее серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, а также призвав Иран прекратить свои деструктивные глобальные действия.
ВАКС на два месяца продлил обязанности Коболеву
Высший антикоррупционный суд продлил обязанности бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на два месяца после обвинений в злоупотреблении служебным положением. Коболев должен сообщать об изменении места жительства, избегать определенных лиц и сдать все паспорта.
Мы выстоим этой зимой: Галущенко обсудил с партнерами ситуацию в энергосекторе Украины
По словам министра энергетики Германа Галущенко, энергетический сектор Украины имеет достаточно резервов, чтобы пережить зиму, несмотря на постоянные атаки на его инфраструктуру.