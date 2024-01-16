Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжаются двусторонние встречи главной целью которых является Формула мира и ее поддержка.

Сингапур

Первая встреча с Президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом. Пригласил присоединиться к реализации Формулы мира. Украина заинтересована в развитии отношений с Сингапуром и другими странами региона.

- рассказал Зеленский.

Также президент поблагодарил сингапурского лидера за гуманитарную помощь Украине, поддержку санкций и резолюций ООН.

Обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности кибербезопасность, сельское хозяйство. Рассказал о том, как мы защищаем мирную навигацию по Черному морю и благодаря этому остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности - заявил Зеленский в соцсети Х.

Дополнение

Тако глава государства рассказал, что во время встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом обсудили продолжение сотрудничества, конфискацию замороженных активов агрессора.

Кроме того, Владимир Зеленский впервые встретился с президентом Руанды Полем Кагаме.

Недавно Украина открыла посольство в Руанде и заинтересована в развитии двусторонних отношений. Мы готовы стать поставщиком сельскохозяйственной продукции. Для нас важна поддержка нашего государства странами Африки - рассказал Зеленский.

Напомним,

На Всемирном экономическом форуме президент Украины Зеленский обсудил приоритеты председательства Бельгии в Совете ЕС с королем Филиппом I и премьер-министром де Кроо.

Зеленский поблагодарил их за оборонную поддержку со стороны Бельгии, в частности, за решение предоставить истребители F-16 и фонд в размере 1,7 млрд евро, созданный путем налогообложения замороженных российских активов.

Украина нуждается в предсказуемом финансировании на 2024 год - фон дер Ляйен в Давосе