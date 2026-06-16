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Президент встретился с премьером Канады и поблагодарил за новый пакет санкций

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Президент Украины поблагодарил Марка Карни за санкции против 160 субъектов российского флота. Стороны обсудили финансирование дронов и энергетическую поддержку.

Президент встретился с премьером Канады и поблагодарил за новый пакет санкций
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни поблагодарил его за новый пакет санкций против более чем 160 субъектов, связанных с российским теневым флотом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Благодарен Канаде за новый пакет санкций против более чем 160 субъектов, связанных с российским теневым флотом. Говорили сегодня об усилении санкционного давления на россию во время нашей встречи с Марком Карни. И важно, что есть такие решения. Обсудили также форматы оборонного сотрудничества, участие Канады в финансировании производства украинских дронов по датской модели, сотрудничество в энергетической сфере. Важно, что Канада продолжит оказывать Украине энергетическую поддержку и помощь в восстановлении

— сообщил Зеленский.

Он поблагодарил Карни за сильную позицию во время встречи в формате G7 — Украина, за всю поддержку для нашего народа.

У нас действительно есть сильные союзники и весомая личная вовлеченность премьер-министра в поддержку Украины. И это очень ценно

— добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита G7 обсудил с лидерами стран "Группы семи" дополнительные санкции против российской федерации. Среди предложенных мер – усиление ограничений в отношении российского "теневого флота", а также банковского и военного секторов рф.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Марк Карни
Канада
Владимир Зеленский
Украина