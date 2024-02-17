Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене

В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий передает УНН со ссылкой на офис Президента.

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На встрече, Глава государства выразил благодарность американскому народу, Президенту США Джозефу Байдену и обеим партиям Конгресса за поддержку Украины в условиях геополитических вызовов.

Владимир Зеленский выразил свою надежду на принятие решений, которые обеспечат дальнейшую необходимую поддержку Украины в противостоянии с полномасштабной агрессией рф.

Мы рассчитываем на вас, и я надеюсь, что у нас будут положительные результаты. Потому что мы должны победить в этой войне. И мы должны сделать это в единстве, защитив наши общие ценности - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также на встрече была обсуждена ситуация на поле боя в Украине. Президент обратил внимание на развитие оборонных индустрий, в частности в производстве дронов. Зеленский выразил надежду на участие американского бизнеса в локализации в Украине производства БпЛА, средств ПВО, артиллерийских систем и снарядов.

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Кроме того, Владимир Зеленский поделился информацией об экономической ситуации в Украине, отметив рост ВВП на 5%. По его словам, поддержка США в вопросах противовоздушной обороны способствует росту экономики и обеспечивает большую защищенность городов, что стимулирует возвращение украинцев домой.

Глава государства рассказал об обеспечении "зернового коридора" в Черном море для экспорта аграрной продукции, что способствует развитию экспортных возможностей в мире.

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США