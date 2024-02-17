Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США на зустрічі з делегацією Конгресу в Мюнхені

У рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією членів Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій, передає УНН із посиланням на офіс Президента.

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На зустрічі, Глава держави висловив подяку американському народові, Президенту США Джозефу Байдену та обом партіям Конгресу за підтримку України в умовах геополітичних викликів.

Володимир Зеленський висловив своє сподівання на ухвалення рішень, які забезпечать подальшу необхідну підтримку України у протистоянні з повномасштабною агресією рф.

Ми розраховуємо на вас, і я сподіваюся, що в нас будуть позитивні результати. Тому що ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності