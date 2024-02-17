Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США на зустрічі з делегацією Конгресу в Мюнхені
Київ • УНН
На зустрічі з американськими законодавцями в Мюнхені Зеленський подякував США за підтримку України і висловив надію на подальшу допомогу.
У рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією членів Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій, передає УНН із посиланням на офіс Президента.
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На зустрічі, Глава держави висловив подяку американському народові, Президенту США Джозефу Байдену та обом партіям Конгресу за підтримку України в умовах геополітичних викликів.
Володимир Зеленський висловив своє сподівання на ухвалення рішень, які забезпечать подальшу необхідну підтримку України у протистоянні з повномасштабною агресією рф.
Ми розраховуємо на вас, і я сподіваюся, що в нас будуть позитивні результати. Тому що ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності
Також на зустрічі було обговорена ситуація на полі бою в України. Президент звернув увагу на розвитку оборонних індустрій, зокрема у виробництві дронів. Зеленський висловив сподівання на участь американського бізнесу у локалізації в Україні виробництва БпЛА, засобів ППО, артилерійських систем і снарядів.
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Крім того, Володимир Зеленський поділився інформацією щодо економічної ситуації в Україні, зазначивши зростання ВВП на 5%. За його словами, підтримка США в питаннях протиповітряної оборони сприяє зростанню економіки та забезпечує більшу захищеність міст, що стимулює повернення українців додому.
Глава держави розповів про забезпечення "зернового коридору" в Чорному морі для експорту аграрної продукції, що сприяє розвитку експортних можливостей в світі.
Поінформував про першочергові оборонні потреби України: у Мюнхені Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США17.02.24, 18:53 • 34023 перегляди