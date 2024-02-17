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Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США на зустрічі з делегацією Конгресу в Мюнхені

Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США на зустрічі з делегацією Конгресу в Мюнхені

Київ • УНН

 • 31415 перегляди

На зустрічі з американськими законодавцями в Мюнхені Зеленський подякував США за підтримку України і висловив надію на подальшу допомогу.

У рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією членів Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій, передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Деталі

На зустрічі, Глава держави висловив подяку американському народові, Президенту США Джозефу Байдену та обом партіям Конгресу за підтримку України в умовах геополітичних викликів.

Володимир Зеленський висловив своє сподівання на ухвалення рішень, які забезпечать подальшу необхідну підтримку України у протистоянні з повномасштабною агресією рф.

Ми розраховуємо на вас, і я сподіваюся, що в нас будуть позитивні результати. Тому що ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності

– наголосив Володимир Зеленський.

Також на зустрічі було обговорена ситуація на полі бою в України. Президент звернув увагу на розвитку оборонних індустрій, зокрема у виробництві дронів. Зеленський висловив сподівання на участь американського бізнесу у локалізації в Україні виробництва БпЛА, засобів ППО, артилерійських систем і снарядів.

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Додамо

Крім того, Володимир Зеленський поділився інформацією щодо економічної ситуації в Україні, зазначивши зростання ВВП на 5%. За його словами, підтримка США в питаннях протиповітряної оборони сприяє зростанню економіки та забезпечує більшу захищеність міст, що стимулює повернення українців додому.

Глава держави розповів про забезпечення "зернового коридору" в Чорному морі для експорту аграрної продукції, що сприяє розвитку експортних можливостей в світі.

Поінформував про першочергові оборонні потреби України: у Мюнхені Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США17.02.24, 18:53 • 34023 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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