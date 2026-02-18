Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Киев • УНН
Украина ввела санкции против лукашенко за его содействие российской агрессии. Зеленский заявил, что беларусь помогает рф обходить санкции и поставляет компоненты для ракет.
Украина ввела пакет санкций против белорусского правителя александра лукашенко, сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсетях 18 февраля, пишет УНН.
Сегодня Украина применила пакет санкций против александра лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект
Как отметил Зеленский, "во второй половине 2025 года на территории беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по нашим северным областям – от Киевщины до Волыни". "Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи беларуси", - указал Президент.
"Более 3 тысяч предприятий беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села. - продолжал Зеленский. - Продолжается и развитие инфраструктуры для размещения на территории беларуси ракет средней дальности – "орешника", что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев".
"александр лукашенко не только предоставил территорию беларуси для "орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли россии критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м", - подчеркнул Зеленский.
"александр лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - подчеркнул Президент.
