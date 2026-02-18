$43.260.09
51.170.01
ukenru
08:42 • 298 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 3372 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 17314 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 33381 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 34438 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 35878 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 31921 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 26824 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30308 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37797 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.9м/с
69%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробностиPhoto17 февраля, 22:57 • 14431 просмотра
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС18 февраля, 01:24 • 13545 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 8638 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве05:31 • 9242 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 12419 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 41579 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 56222 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 63564 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 84342 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 87207 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Джон Ф. Кеннеди
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 13784 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 26451 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 21990 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 31970 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 29579 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Отопление

Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко

Киев • УНН

 • 3404 просмотра

Украина ввела санкции против лукашенко за его содействие российской агрессии. Зеленский заявил, что беларусь помогает рф обходить санкции и поставляет компоненты для ракет.

Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко

Украина ввела пакет санкций против белорусского правителя александра лукашенко, сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсетях 18 февраля, пишет УНН.

Сегодня Украина применила пакет санкций против александра лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект

- сообщил Зеленский.

Как отметил Зеленский, "во второй половине 2025 года на территории беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по нашим северным областям – от Киевщины до Волыни". "Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи беларуси", - указал Президент.

"Более 3 тысяч предприятий беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села. - продолжал Зеленский. - Продолжается и развитие инфраструктуры для размещения на территории беларуси ракет средней дальности – "орешника", что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев".

"александр лукашенко не только предоставил территорию беларуси для "орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли россии критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м", - подчеркнул Зеленский.

"александр лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - подчеркнул Президент.

россия получает немецкие транзисторы для дронов, несмотря на санкции - ГУР17.02.26, 11:36 • 4384 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине
Киевская область
Беларусь
Волынская область
Владимир Зеленский
Украина