Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко

Украина ввела пакет санкций против белорусского правителя александра лукашенко, сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсетях 18 февраля, пишет УНН.

Сегодня Украина применила пакет санкций против александра лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект