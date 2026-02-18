$43.260.09
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 16480 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 32630 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 33756 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 35325 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 31620 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 26624 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 30209 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37681 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 49382 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка

Київ • УНН

 • 2288 перегляди

Україна запровадила санкції проти лукашенка за його сприяння російській агресії. Зеленський заявив, що білорусь допомагає рф обходити санкції та постачає компоненти для ракет.

Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка

Україна запровадила пакет санкцій проти білоруського правителя олександра лукашенка, повідомив Президент Володимир Зеленський у соцмережах 18 лютого, пише УНН.

Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти олександра лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект

- повідомив Зеленський.

Як зазначив Зеленський, "у другій половині 2025 року на території білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях – від Київщини до Волині". "Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги білорусі", - вказав Президент.

"Більш ніж 3 тисячі підприємств білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. - вів далі Зеленський. - Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території білорусі ракет середньої дальності – "орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців".

"олександр лукашенко не тільки надав територію білорусі для "орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му", - наголосив Зеленський.

"олександр лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - підкреслив Президент.

Юлія Шрамко

