Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка

Україна запровадила пакет санкцій проти білоруського правителя олександра лукашенка, повідомив Президент Володимир Зеленський у соцмережах 18 лютого, пише УНН.

Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти олександра лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект - повідомив Зеленський.

Як зазначив Зеленський, "у другій половині 2025 року на території білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях – від Київщини до Волині". "Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги білорусі", - вказав Президент.

"Більш ніж 3 тисячі підприємств білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. - вів далі Зеленський. - Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території білорусі ракет середньої дальності – "орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців".

"олександр лукашенко не тільки надав територію білорусі для "орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му", - наголосив Зеленський.

"олександр лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - підкреслив Президент.

росія отримує німецькі транзистори для дронів попри санкції - ГУР