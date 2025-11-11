$41.980.11
10 ноября, 18:35 • 43742 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 69503 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 86212 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 93117 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 74734 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 54592 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 98788 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 43910 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 48244 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40887 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
публикации
Эксклюзивы
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики

Киев • УНН

 • 2038 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке соглашений с европейскими странами для усиления защиты украинского неба и энергетической инфраструктуры. Эти договоренности позволят Украине восстанавливаться после российских ударов.

Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики

Киев готовит соглашения с несколькими европейскими странами об усилении защиты украинского неба и энергетической инфраструктуры. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Подробности

По словам главы государства, накануне он провел "дипломатическое совещание" по встречам и мероприятиям ближайших недель.

Мы готовим соглашения с несколькими европейскими странами, в том числе на усиление нашей защиты неба и нашей энергетики. Постоянно добавляем именно таких договоренностей со странами Европы прежде всего, которые позволяют шаг за шагом восстанавливаться после российских ударов

- рассказал Зеленский.

Он также отметил, что по итогам года в поставках вооружения, в оборонном производстве Украина должна выполнить все задачи, "которые были и в обеспечении фронта, и в финансировании нашей армии, и в наших дипстрайках".

"Сейчас фактически каждый день Украина применяет свои дальнобойные санкции против России, и каждый день у нас есть четкий результат в виде уменьшения российских возможностей. Россия должна терять, и это на самом деле миротворческая тактика", - резюмировал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. Речь шла о процессе европейской интеграции и возвращении украинских детей, похищенных Россией.

россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский10.11.25, 10:49 • 33723 просмотра

Вадим Хлюдзинский

