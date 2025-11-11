Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке соглашений с европейскими странами для усиления защиты украинского неба и энергетической инфраструктуры. Эти договоренности позволят Украине восстанавливаться после российских ударов.
Киев готовит соглашения с несколькими европейскими странами об усилении защиты украинского неба и энергетической инфраструктуры. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
Подробности
По словам главы государства, накануне он провел "дипломатическое совещание" по встречам и мероприятиям ближайших недель.
Мы готовим соглашения с несколькими европейскими странами, в том числе на усиление нашей защиты неба и нашей энергетики. Постоянно добавляем именно таких договоренностей со странами Европы прежде всего, которые позволяют шаг за шагом восстанавливаться после российских ударов
Он также отметил, что по итогам года в поставках вооружения, в оборонном производстве Украина должна выполнить все задачи, "которые были и в обеспечении фронта, и в финансировании нашей армии, и в наших дипстрайках".
"Сейчас фактически каждый день Украина применяет свои дальнобойные санкции против России, и каждый день у нас есть четкий результат в виде уменьшения российских возможностей. Россия должна терять, и это на самом деле миротворческая тактика", - резюмировал Президент.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. Речь шла о процессе европейской интеграции и возвращении украинских детей, похищенных Россией.
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский10.11.25, 10:49 • 33723 просмотра