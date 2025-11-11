Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики

Киев готовит соглашения с несколькими европейскими странами об усилении защиты украинского неба и энергетической инфраструктуры. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Подробности

По словам главы государства, накануне он провел "дипломатическое совещание" по встречам и мероприятиям ближайших недель.

Мы готовим соглашения с несколькими европейскими странами, в том числе на усиление нашей защиты неба и нашей энергетики. Постоянно добавляем именно таких договоренностей со странами Европы прежде всего, которые позволяют шаг за шагом восстанавливаться после российских ударов - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что по итогам года в поставках вооружения, в оборонном производстве Украина должна выполнить все задачи, "которые были и в обеспечении фронта, и в финансировании нашей армии, и в наших дипстрайках".

"Сейчас фактически каждый день Украина применяет свои дальнобойные санкции против России, и каждый день у нас есть четкий результат в виде уменьшения российских возможностей. Россия должна терять, и это на самом деле миротворческая тактика", - резюмировал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. Речь шла о процессе европейской интеграции и возвращении украинских детей, похищенных Россией.

