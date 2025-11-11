Зеленський: Україна готує угоди з країнами Європи для захисту неба та енергетики
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку угод з європейськими країнами для посилення захисту українського неба та енергетичної інфраструктури. Ці домовленості дозволять Україні відновлюватися після російських ударів.
Київ готує угоди з кількома європейськими країнами щодо посилення захисту українських неба та енергетичної інфраструктури. Про це у вечірньому зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
Деталі
За словами глави держави, напередодні він провів "дипломатичну нараду" щодо зустрічей і заходів найближчих тижнів.
Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей із країнами Європи передусім, які дозволяють крок за кроком відновлюватися після російських ударів
Він також зазначив, що за підсумками року у постачанні озброєння, в оборонному виробництві Україна має виконати всі завдання, "які були і в забезпеченні фронту, і у фінансуванні нашої армії, і в наших дипстрайках".
"Зараз фактично кожного дня Україна застосовує свої далекобійні санкції проти росії, і кожного дня в нас є чіткий результат у вигляді зменшення російських можливостей. росія повинна втрачати, і це насправді миротворча тактика", - резюмував Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Народної скупщини Республіки Сербія Аною Брнабич. Йшлося про процес європейської інтеграції та повернення українських дітей, яких викрала росія.
