Зеленский создал еще 8 военных администраций в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ряда военных администраций населенных пунктов в Запорожской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства, который обнародовал Офис президента.

Детали

Согласно документу, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" образовано:

Водянскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Кирилловскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;



Малотокмачанскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;



Михайловскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;



Приазовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;



Роздольскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;



Терпиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;



Чкаловскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.



Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа - говорится в указе президента.

Также в документе указано, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним,

Зимой, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Малашко с должности главы Запорожской ОГА и назначение на его место мэра Мелитополя Ивана Федорова.